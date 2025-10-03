El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 23% en la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el tiempo se sienta más seco y cálido, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 3 km/h en la mañana, aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 18 km/h desde el oeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las rachas de viento serán más intensas, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 24 grados hacia la tarde y bajando a 22 grados al caer la noche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:04.

No se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas climáticas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un poco de frescura en las horas más calurosas. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.