El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 30% por la tarde, lo que es típico para esta época del año en la región. Esto significa que, aunque las temperaturas sean cálidas, la falta de humedad excesiva hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 21 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:55, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy en Jaén se presenta como un día perfecto para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.