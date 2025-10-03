El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 21 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. A las 2 de la mañana, se espera que la temperatura baje a 20 grados, y continuará en esa línea hasta alcanzar los 19 grados a las 4 de la mañana.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 30 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 3 de la tarde, se prevé que el viento sople del sur a una velocidad de 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en la playa, ya que el cielo despejado permitirá que el sol brille con fuerza.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 8 de la tarde y bajando a 22 grados hacia el final de la jornada. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:08. En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para aprovechar al máximo el inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.