El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Hoy, 3 de octubre de 2025, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 33 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 69% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, estabilizándose en torno al 29% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 18 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este con velocidades más suaves, lo que contribuirá a un ambiente más fresco al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:03. La noche será tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta los 25 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los habitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre en mente la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.