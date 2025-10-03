El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y aumentando gradualmente hasta un 82% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 33 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. A pesar de la alta temperatura, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a un ambiente soleado y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán hacia el final de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido sin la incomodidad de ráfagas fuertes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 8 de la tarde y bajando a 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:00 horas. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. No se esperan lluvias, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.