El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad moderada, alcanzando hasta 18 km/h desde el oeste en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la dirección del viento variará, predominando del este y noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Coria del Río disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:04, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.