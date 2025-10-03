El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y aumentando gradualmente hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:59. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se recomienda a los cordobeses aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar de la ciudad, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.