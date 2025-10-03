El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1:00 PM, y alcanzando su punto máximo de 33 grados alrededor de las 5:00 PM.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 67% y alcanzando un 94% a las 7:00 AM, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 31% a las 5:00 PM, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que podrían llegar a los 22 km/h por la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 11:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 8:04 PM, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas del buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.