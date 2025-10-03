El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya que tomen precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, los niveles de humedad se situarán alrededor del 75%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 60% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar rachas de hasta 30 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas más intensas en la tarde, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los colores del ocaso se aprecien en todo su esplendor, con el sol poniéndose a las 20:09 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando valores más frescos por la noche, lo que hará que la velada sea agradable para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.