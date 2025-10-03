El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más cómoda. Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados alrededor de las 5 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 22 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, con velocidades que rondarán los 4 a 6 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:04. La noche se presentará fresca, con temperaturas que continuarán bajando, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.