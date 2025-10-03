El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de toda la jornada. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. Las nubes altas que se prevén hacia el final de la tarde no deberían afectar significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol brille hasta el ocaso, que se espera para las 19:57.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores alrededor de 24 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de paseos o eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para actividades familiares, paseos y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.