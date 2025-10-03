El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 68% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 25% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 27 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.