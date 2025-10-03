El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% y aumentando gradualmente hasta un 72% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 32 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. A pesar de la alta temperatura, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado permitirán que los habitantes de Bormujos disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A partir de las 4 de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este, con velocidades más suaves, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 9 de la noche. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:04.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día soleado y agradable. Los residentes y visitantes pueden aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el parque, realizando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.