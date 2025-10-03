El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 76% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y bajando a 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:55.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.