El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados durante la mañana, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad se sientan cómodos mientras realizan sus rutinas diarias.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Esta combinación de sol y viento suave hará que el tiempo sea perfecto para pasear por las calles históricas de Baeza o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar la humedad en esta época del año.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Por la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no afectarán la luminosidad del día, permitiendo que el sol siga brillando hasta el ocaso, que se espera para las 19:54.

En cuanto a la calidad del aire, se anticipa que será buena, lo que es un alivio para aquellos que sufren de alergias o problemas respiratorios. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de lluvias contribuirá a mantener el aire limpio y fresco.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, los residentes y turistas podrán aprovechar al máximo este día de otoño, explorando los encantos de Baeza y disfrutando de su rica historia y cultura.

