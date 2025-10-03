El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 50% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h durante la mañana. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones del noreste y noroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas que se elevarán hasta los 31 grados en las horas pico de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 7 de la tarde. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se producirá a las 19:57. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la vida nocturna de Baena.

En resumen, el tiempo de hoy en Baena será predominantemente soleado y cálido, con un viento moderado que aportará frescura, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.