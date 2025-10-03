El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados a la 01:00 y 20 grados a las 10:00, proporcionando un inicio de día templado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 72% a las 02:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 64% a las 10:00 y bajando a un 53% a las 11:00, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h durante las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 11 km/h a las 19:00 horas. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas más cálidas, hará que el tiempo sea muy agradable para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que llegarán a los 31 grados a las 15:00 y 16:00 horas. A partir de las 17:00 horas, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados. La sensación térmica se verá favorecida por la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

En cuanto a la previsión para la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:56 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.