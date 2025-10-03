El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados a las 04:00 y 05:00, para luego comenzar a ascender. A las 10:00, la temperatura alcanzará los 21 grados, y durante la tarde, se prevé un incremento notable, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y 15:00, con un pico de 30 grados a las 17:00. La jornada finalizará con temperaturas más frescas, alrededor de 24 grados a las 20:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 76% a las 09:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad se estabilizará en niveles más cómodos, alcanzando un 64% a las 20:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h durante las primeras horas, aumentando a 12 km/h a media mañana. A medida que el día avanza, el viento se tornará más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 08:25 y el ocaso a las 20:08, los residentes podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.