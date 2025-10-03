El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 60% y aumentando hasta un 90% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 65% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados . Este será el momento más cálido del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, situándose en torno a los 30 grados hacia las 8 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. El ocaso se producirá a las 20:04, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá apreciar la puesta de sol.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la tarde. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.