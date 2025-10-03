El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 27 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 81% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco en la mañana, se tornará más seco a medida que avance el día, lo que podría resultar en una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, siendo más fuerte en las primeras horas y disminuyendo hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:55 horas, y de un cielo estrellado durante la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.