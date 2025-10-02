El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 2 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 y 31 grados a las 16:00, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a la medianoche y aumentando hasta un 96% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento suave y constante no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será ideal para actividades al aire libre, como paseos y deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, reuniones familiares o simplemente relajarse en los parques locales.

El orto se producirá a las 08:18 y el ocaso a las 20:04, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento ideal para salir y aprovechar el esplendor del otoño en la región. En resumen, este 2 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en El Viso del Alcor, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de la jornada una experiencia memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.