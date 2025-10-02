El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 94% a las 07:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 49% a las 21:00, lo que hará que la tarde sea más cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. A las 14:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:19 y el ocaso a las 20:05, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.