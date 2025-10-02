El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% y aumentando gradualmente hasta un 93% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 16 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas alcanzarán hasta 27 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, especialmente cuando la temperatura alcance su punto máximo de 25 grados alrededor de las 4 de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, lo que es ideal para actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:55. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la vida nocturna de Úbeda.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se caracteriza por un tiempo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.