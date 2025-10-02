El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de toda la jornada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 22 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas de la mañana, pero subiendo rápidamente a medida que avanza el día. Se espera que el termómetro marque 31 grados hacia la tarde, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para disfrutar de un paseo por el parque o una comida al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 31% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, garantiza un día seco y soleado, sin riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los tomareños.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas y un cielo despejado. La salida del sol se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso está previsto para las 20:05, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.