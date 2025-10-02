El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 18 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 horas y un máximo de 33 grados hacia las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 31% hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 20:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el orto solar a las 08:20 y el ocaso a las 20:05, los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán aprovechar al máximo la luz del día. En resumen, se anticipa un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.