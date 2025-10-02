El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 60% en la madrugada y aumentando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 31% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, proveniente del noreste, pero a medida que el día avanza, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad de 23 km/h en la tarde, con dirección predominante del este y sureste. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día cálido y despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados , baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.