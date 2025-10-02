El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 49% por la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, pero también es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen este día soleado, manteniéndose protegidos del sol y disfrutando de las bellezas de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.