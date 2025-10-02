El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 70% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 90% a las 6:00 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 62% a las 11:00 y bajando aún más hasta un 56% a las 12:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con una velocidad que oscilará entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 20:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando la temperatura alcance su pico de 27 grados a las 5 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:58, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece esta encantadora localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.