El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 2 de la madrugada y 16 grados a las 3 de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 21 grados a las 11 de la mañana. Este ascenso térmico se mantendrá hasta el mediodía, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados. La tarde será cálida, con máximas que alcanzarán los 27 grados entre las 2 y las 4 de la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en las horas más cálidas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo velocidades similares, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El ocaso se producirá a las 20:00 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural. Con un tiempo tan favorable, Pozoblanco se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la belleza del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.