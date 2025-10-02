El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 21 grados, y se espera que a medida que avance la jornada, el termómetro alcance su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, donde se prevé que llegue a los 32 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 2 y 15 km/h, predominando del este y sureste. Las velocidades del viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 11:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:02, marcando el final de un día cálido y soleado en Palma del Río. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el esplendor del otoño en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.