El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

Hoy, 2 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 18 grados a las 6:00, mientras que el pico de calor se sentirá alrededor de las 15:00, cuando el termómetro podría llegar a los 32 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 29% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el sol brillante, hará que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección predominantemente noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será suave y no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:19 y el ocaso a las 20:05, lo que brinda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para planificar actividades familiares o encuentros con amigos al aire libre. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del esplendor del otoño en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.