El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán niveles de humedad del 67%, aumentando ligeramente hasta un 81% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día y la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente durante las horas más calurosas del día. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Osuna pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.