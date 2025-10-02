El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Morón de la Frontera disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. Por la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados, descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será un factor a considerar, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas. Este viento podría ser un alivio para quienes realicen actividades al aire libre, aunque se aconseja tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:03, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.