El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, especialmente entre las 20:00 y 21:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 22 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos en exteriores.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:00 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje montillano en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, manteniéndose hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.