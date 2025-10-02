El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque los 30°C. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25°C hacia las 20:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 20:08.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del sureste y del noreste, lo que aportará una sensación de frescura en medio del calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 19 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo también contribuirán a una buena visibilidad.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Los residentes y visitantes de Moguer podrán aprovechar al máximo este día soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.