El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y se espera que a lo largo de la mañana se mantenga en torno a los 18 grados. A medida que avancen las horas, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 61% y descenderá hasta un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será más llevadera gracias a la baja humedad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que es típico en esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Martos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios públicos.

La puesta de sol se espera para las 19:57 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, pero aún se mantendrán agradables. En resumen, el día de hoy en Martos se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que harán de esta jornada una experiencia placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.