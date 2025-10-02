El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 22 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 68% por la mañana, disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes realicen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hace de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al aire libre.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:03 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados que aportarán frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.