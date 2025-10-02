El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados . La mañana comenzará con un fresco de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y 15:00 horas. La tarde será cálida, con un pico de 32 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche, donde se prevé que la temperatura baje a 23 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 62% a la medianoche y aumentando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 35% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas a lo largo del día. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección noreste, con ráfagas que podrían llegar a 16 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Con un orto a las 08:20 y un ocaso a las 20:06, los habitantes de Mairena del Aljarafe tendrán la oportunidad de aprovechar al máximo la luz del día, disfrutando de un tiempo perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.