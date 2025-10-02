El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un repunte en el termómetro, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza alta en la madrugada (65%), irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 34% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a direcciones como el este y noreste, alcanzando rachas de hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas pico de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un café en alguna terraza.

La puesta de sol se producirá a las 20:04, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con cielos despejados y temperaturas agradables, Mairena del Alcor se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.