El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta en Lora del Río con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, se prevé un repunte en las temperaturas, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 57% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 96% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 72% a las 10:00 y bajando a un 35% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. A primera hora, el viento será ligero, pero se intensificará a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera estar al aire libre.

El ocaso se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de actividades al exterior, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.