El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , y se espera que durante la mañana se mantenga en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa en la mañana es del 51%, lo que indica un ambiente relativamente seco, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 70% en las horas de la tarde, pero sin que esto implique la posibilidad de precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades en el exterior.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del noreste, con velocidades de hasta 3 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y alcanzando velocidades de hasta 8 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 17:00 horas. Posteriormente, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 25 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que ocurrirá a las 19:55 horas.
La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una caminata o simplemente relajarse en el jardín. Es un buen momento para aprovechar el tiempo favorable y disfrutar de la belleza del entorno natural de Linares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.
