El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados. Durante la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente hasta los 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura hacia la tarde, con valores que rondarán los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Predominará el viento del sur-suroeste, que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.