El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se registrarán 32 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Por la noche, la temperatura descenderá a unos 22 grados, lo que permitirá un ambiente fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para aquellos que planean pasar tiempo en el exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento suave, los habitantes de Lebrija pueden esperar un día agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.