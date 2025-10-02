El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 15:00 horas, lo que indicará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La máxima del día se prevé en 26 grados, mientras que por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, rondando los 20 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 53%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en la tarde. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del norte y noroeste, lo que puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Las primeras horas del día contarán con vientos suaves, aumentando su intensidad hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al exterior.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvias. Es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el espléndido tiempo que nos ofrece este inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.