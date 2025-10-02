El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 21 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 19 grados a media tarde. Este descenso es normal para esta época del año, pero se prevé que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo, con máximas que podrían llegar hasta los 29 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica será agradable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a un cielo despejado que permitirá la entrada del sol.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán niveles altos, alcanzando hasta el 99% en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades en parques o en la playa.

El orto se producirá a las 08:24 y el ocaso será a las 20:09, lo que nos brinda un día con una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de viento fuerte hará que hoy sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Huelva.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.