El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados entre las 03:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un repunte que llevará el termómetro a 30 grados a las 15:00, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 16:00 y las 17:00. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 29 grados a las 19:00 y cerrando el día con 24 grados a las 22:00.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 70% a la medianoche y aumentando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta la atmósfera, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 43% a las 21:00 y un 51% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 08:16 y el ocaso a las 20:02, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Écija para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.