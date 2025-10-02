El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 03:00 y 04:00, estabilizándose en 18 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 33 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 64% a la medianoche y bajará hasta un 31% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta durante el día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 12 km/h, que irán variando a lo largo del día. A las 14:00, se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo, con ráfagas de hasta 37 km/h provenientes del este. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Coria del Río disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 08:20 y el ocaso a las 20:06, brindando una jornada prolongada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un excelente momento para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de la belleza de Coria del Río bajo un cielo despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.