El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en su punto máximo. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del sur y sureste, lo que podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, se registrarán vientos más suaves, con velocidades de alrededor de 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:00 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje cordobés en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol y prepararse para una noche agradable y templada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.