El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 19 grados a las 9:00 horas, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 32 grados hacia las 17:00 horas. A medida que avance la tarde, se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra, ya que el calor puede ser intenso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 34% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la temperatura será alta, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la humedad disminuya, la sensación térmica podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.