El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 2 de octubre

El día de hoy, 2 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 20 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A las 9:00 horas, se espera que la temperatura baje a 16 grados, pero se mantendrá en un rango cómodo durante el resto del día.

A medida que el sol asciende, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 72%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 10 km/h en la mañana y aumentando a 25 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, será notable y contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las áreas costeras. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para pasear por las playas de Cartaya o disfrutar de un almuerzo al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para realizar deportes acuáticos o simplemente relajarse bajo el sol.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:10 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-01T20:57:15.